Confederação Israelita do Brasil faz homenagem às vítimas da covid-19

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) realiza hoje (3), uma celebração inter-religiosa, em homenagem às vítimas da pandemia de covid-19 e aos profissionais de saúde que atendem aos pacientes infectados. O evento terá transmissão online (https://www.facebook.com/Conib1948/) e deve começar às 19h.

Participam da cerimônia o rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista; o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer; a fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, monja Coen Roshi; Sheikh Mohamad Al Bukai, da Mesquita do Brasil; Mãe Carmen de Oxum, yalorixá do terreiro de candomblé Ilê Olá Omi Asé Opô Aràkà, e o pastor Marcos Ebeling, do Sínodo Sudeste da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

Schlesinger ressalta que o caráter ecumênico do encontro ajuda a reforçar a mensagem de que a covid-19 afeta a todos indiscriminadamente. Ele acrescenta que a união de líderes religiosos de diversas vertentes tem por objetivo sensibilizar a sociedade a se mobilizar "em defesa da vida".

Até ontem, o Ministério da Saúde contabilizava 96.559 casos confirmados de covid-19. A pasta registrava, ainda, 6.750 óbitos decorrentes da infecção e outros 1.330 que ainda estão sendo averiguados, já que podem ou não ter relação com a doença.