Isolamento social no estado de São Paulo fica em 56%

O percentual de isolamento social no estado de São Paulo foi de 56% no feriado do Dia do Trabalhador, celebrado ontem (1), de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do governo estadual. A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

No dia anterior (30), que foi um dia útil, o isolamento social foi de 46%. Já no feriado anterior, que foi a Sexta-feira Santa, em 10 de abril, a taxa de isolamento foi de 57%.

No momento, há acesso a dados de 104 cidades maiores de 70 mil habitantes, que podem ser consultados no site criado pelo governo. O sistema é atualizado diariamente.