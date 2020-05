Policiais detém suspeito de descarte irregular de resíduos em BH

Policiais mineiros prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (6), um homem suspeito de ser o responsável por um depósito que recebia resíduos sólidos irregularmente. O “bota-fora”, como é conhecido popularmente este tipo de local, funcionava no bairro Pilar, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, dois caminhões foram flagrados transportando os rejeitos para o local, que já vinha sendo investigado desde o fim do ano passado. A instituição afirma ter provas de que o depósito de cerca de cinco mil metros quadrados recebia resíduos irregularmente desde, pelo menos, o ano de 2018. E que seu responsável recebia cerca de R$ 50 por caçamba de material descartado irregularmente.

No local, segundo a Polícia Civil, há toneladas de material de todo o tipo: restos orgânicos; entulhos de construção civil e material cuja possível toxicidade está sendo analisada. A perícia também servirá para que os investigadores tentem identificar a origem dos resíduos e as consequências ambientais do descarte irregular.

Os dois motoristas flagrados, ontem, transportando o material prestaram depoimentos e foram liberados após pagarem fiança. Já o responsável pelo depósito continuava preso até esta manhã. Ele irá responder por crimes ambientais inafiançáveis e, se condenado, poderá ser punido com até quatro anos de prisão, além de multa.

De acordo com a Polícia Civil, os três envolvidos negaram os crimes, embora policiais tenham filmado toda a ação. Devido à legislação, seus nomes não foram divulgados à imprensa – de forma que a reportagem não conseguiu identificá-los para contactar seus advogados.