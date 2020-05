Região Sul passa a ter laboratório credenciado para análise de azeites

O Ministério da Agricultura Pecuária e Pesca (Mapa) credenciou o Laboratório de Análise de Azeites da Embrapa Clima Temperado, que funciona em Pelotas (RS), para fazer análise da qualidade do produto para consumo no Brasil. O laboratório, inaugurado em 2018, poderá avaliar marcas nacionais ou importadas antes que cheguem ao mercado.

O credenciamento do laboratório no Rio Grande do Sul é estratégico. Cerca de oito de cada dez litros de azeites produzido no Brasil vêm de terras gaúchas. No ano passado, o estado produziu 180 mil litros de um total de 230 mil litros processados em todo o país. A expectativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura é que em cinco anos a área plantada de oliveiras dobre de tamanho e chegue a 20 mil hectares.

As análises químicas feitas no laboratório de Pelotas detectam, por exemplo, se houve contaminação do azeite, ou adulteração com a mistura de óleo de soja ou canola. Segundo a Embrapa, o laboratório identifica no produto, entre outras propriedades, a acidez livre, a oxidação inicial (índice de peróxidos), a composição de ácidos graxos (lipídios) e de esteróis vegetais.

O credenciamento do laboratório na Região Sul pode resultar em agilidade para fabricantes que anteriormente tinham que encaminhar amostras do produto para São Paulo.