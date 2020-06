Começa hoje a 22ª Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas

Começa hoje (22) e vai até a sexta-feira (26) a 22ª Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, com o tema Unidos pela Vida. Organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Cidadania, a semana é voltada para debater o tratamento de dependentes químicos e a repressão da oferta de entorpecentes no país.

A 1° reunião anual do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (Conad) será realizada hoje à tarde, com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, presidente do conselho, e do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, as ações ocorrerão de forma virtual. Amanhã, será realizado o 2º Seminário de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas, com foco na repressão da oferta de entorpecentes e no tratamento de dependentes químicos. Um dos temas é a construção da metodologia do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (Planad) a partir de diálogos e a troca de experiências.



“A programação será transmitida ao vivo pelo canal Youtube do Ministério da Cidadania. Os interessados podem contribuir enviando dúvida e sugestões aos expositores por meio do endereço eletrônico - unidospelavida@cidadania.gov.br", informou a assessoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Leilões

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostram que, nos últimos sete meses, foram realizados 28 leilões de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de entorpecentes. De acordo com a pasta, foram arrecadados mais de R$ 10 milhões com a venda de carros, motocicletas, caminhões, celulares e itens diversos.

Os recursos vão contribuir para financiar projetos no combate ao tráfico de drogas. No início deste ano, R$ 13 milhões foram destinados para a compra de equipamentos de radiocomunicação. As torres foram instaladas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e estão sendo utilizadas por agentes de segurança que atuam no Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas - o Vigia.