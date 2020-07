Áreas de lazer reabertas atraem milhares de cariocas em domingo de sol

O primeiro dia de reabertura das áreas de lazer nas pistas da zona sul do Rio de Janeiro atraíram milhares de pessoas neste domingo (12). Com sua utilização suspensa desde o início da pandemia de covid-19, essas avenidas, que tradicionalmente atraem os cariocas aos domingos, quando são fechadas aos veículos, puderam novamente ser palco de brincadeiras, passeios de bicicleta e corridas.

As pistas do Aterro do Flamengo e da orla de Copacabana e Ipanema foram invadidas por um público ávido por atividades ao ar livre. Desde esportistas até crianças e idosos, todos aproveitaram para se exercitar um pouco, sob um tempo de céu azul e temperatura amena, como é comum no inverno carioca.

Embora a grande maioria estivesse usando máscaras, algumas pessoas ainda resistiam ao uso do equipamento, que por decreto estadual é obrigatório em todo o estado. Era possível ver pessoas com a máscara no queixo e outras totalmente desprotegidas. É comum corredores argumentarem que a máscara dificulta a respiração, mas mesmo assim, seu uso é obrigatório.

Nas areias, fiscais da prefeitura atuavam para só permitir no local pessoas praticando esportes individuais. Aglomerações de banhistas estão proibidas, sob risco de multa no valor de R$ 107,00.

As diretrizes da reabertura de parques e áreas de lazer foram divulgadas pela prefeitura na chamada fase 3B, que passou a vigorar na última sexta-feira (10) e também ampliou o funcionamento dos shoppings, das 12h às 22h.