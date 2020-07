Governo reconhece situação de emergência em seis municípios

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicou, no Diário Oficial da União de hoje (29), a portaria nº 2.050, por meio da qual reconhece situação de emergência em seis municípios localizados nos estados do Piauí, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Em quatro deles, o reconhecimento se deve à estiagem: Guarujá do Sul, Presidente Nereu, e São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina; e Curral Novo do Piauí (PI).

Os demais tiveram a situação de emergência reconhecida devido a inundações. Ambos localizados no Rio Grande do Sul: Encantado e Taquari.