MPRJ faz operação contra fraudes em licitações em Arraial do Cabo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil cumpriram hoje (29) sete mandados de busca e apreensão em uma operação contra fraudes em licitações no município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Um dos alvos da ação de hoje é o prefeito Renato Martins Vianna.

Também estão sendo investigados o vereador Ayron Pinto Freixo e dois servidores municipais. Foram cumpridos mandados na prefeitura, na Câmara de Vereadores e na casa do prefeito, entre outros locais.

De acordo com o MPRJ, foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos, como computadores, laptops e telefones celulares.

Por meio de nota, a prefeitura de Arraial do Cabo informou que está à disposição para responder a qualquer questionamento sobre procedimentos administrativos e que a transparência “é uma das marcas do governo municipal”. Segundo a nota, todos os setores da prefeitura estão colaborando com as investigações.

