Brics assina memorando de cooperação na área de esportes

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, se reuniu por videoconferência com os ministros de esportes dos países integrantes do do Brics, grupo do qual fazem parte o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante encontro, foi assinado memorando de cooperação no campo da cultura física e esportes, documento que “concretiza um acordo de ação conjunta para o fortalecimento do esporte entre as nações do bloco”, informou hoje (25) o Ministério da Cidadania.

Em nota, o ministro Lorenzoni informou que aproveitou o encontro para discorrer sobre o auxílio emergencial que o governo destina a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados de famílias de baixa renda.

Lorenzoni destacou também iniciativas voltadas para a educação e antidopagem; sobre a adequação dos calendários esportivos no país e sobre a manutenção do pagamento do Bolsa Atleta mesmo em tempos de “escassez de competições”.