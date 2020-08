Capital paulista tem frio e chuvas fracas

As temperaturas mínimas atingiram 9,6°C no início da tarde de hoje (21) na capital paulista, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo.

A manhã terminou com céu encoberto, frio e chuvas fracas na cidade, marcando 9,4°C em média. A temperatura mínima mais baixa do ano foi registrada nos dias 27 e 28 de maio quando os termômetros marcaram 8,7°C.

Segundo o CGE, o tempo segue estável nas próximas horas com nebulosidade e chuvas variando de intensidade entre fraca e moderada. Não há previsão de temporais, porém, o solo encharcado e a continuidade das condições de chuva elevam o potencial para formação de alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra.

No final do dia as temperaturas seguem em declínio e a mínima de hoje pode ocorrer no período da noite, com previsão de termômetros em torno dos 9°C.

A tendência para os próximos dias é a de que a frente fria se afaste do litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda causam nebulosidade e chuviscos nos próximos dias. O frio ainda permanece intenso devido à forte massa de ar polar que predomina no estado de São Paulo.

No sábado as temperaturas variam entre mínimas de 8°C e máximas de 14°C, com nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos, que tendem a diminuir no decorrer do dia. No domingo (23) as condições de chuva diminuem e o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, com as temperaturas variando entre 9ºC e máximas de 16ºC.