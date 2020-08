Governo de SP cria plataforma para facilitar contratação de pessoas

O governo de São Paulo criou uma plataforma na internet, chamada Meu Emprego Vaga Certa, para facilitar a contratação de pessoas no estado. A plataforma é gratuita e conta com banco de dados com 1,8 milhão de currículos de trabalhadores de todo o estado.

Todos os cidadãos que vivem no estado de São Paulo e que possuem o cadastro no Sistema Nacional do Emprego (Sine), do governo federal, terão os currículos disponibilizados nessa plataforma de forma automática. Esses dados poderão ser visualizados por empresas de todo estado, o que, segundo o governo paulista, vai ampliar as chances de contratação.

Os cidadãos que estão buscando uma vaga, mas não estão cadastrados no banco de dados do Sine, podem realizar registro pelo site, no aplicativo Sine Fácil ou nos Postos de Atendimento ao Trabalhador do estado e das prefeituras.

Para os empresários que desejam contratar, basta acessar o site ou baixar o aplicativo na loja virtual. No momento, o sistema está disponível apenas para dispositivos Android.

Segundo o governo, a Associação Paulista de Supermercados (Apas) já disponibilizou 743 vagas por meio dessa plataforma.

Mutirão do Emprego

A nova plataforma também vai ser utilizada pelas empresas participantes do próximo Mutirão do Emprego online, realizado pela União Geral dos Trabalhadores em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O evento deve acontecer na segunda quinzena do mês de setembro e poderá disponibilizar 5 mil vagas de emprego.