Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões no sorteio de hoje

O concurso 2290 da Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões ao acertador das seis dezenas que serão sorteadas na noite de hoje (15), às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica. Também é possível apostar pela internet, por meio do portal Loterias Online da Caixa. É preciso ter mais de 18 anos.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.