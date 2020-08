Ministério da Justiça oferece curso de política sobre drogas

Estão abertas as inscrições do curso a distância em Política Nacional sobre Drogas (PNAD). O curso é gratuito e oferecido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e executado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As aulas começam em 10 de setembro. A duração é de três meses.

Curso é voltado para juízes, promotores, servidores do judiciário, advogados, membros do Ministério Público, além de leiloeiros e profissionais de segurança pública e oferece 5 mil vagas. O prazo para inscrição se encerra em 25 de agosto.

Para se inscrever, os candidatos devem efetuar registro no Cadastro de Pessoas da UFSC, preencher formulário com dados pessoais e anexar os documentos solicitados para o curso.

O curso tem carga horária de 80 horas e está dividido em quatro módulos. O primeiro aborda os elementos contextuais e normativos da Política Nacional sobre Drogas. O segundo trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). O terceiro é a respeito de gestão de ativos. E, finalmente, no quarto módulo são tratados temas emergentes sobre redução da oferta de drogas.

“Os alunos terão material didático à disposição em mídia online interativa e na versão PDF para acesso aos conteúdos, além de interação online para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os candidatos que cumpriram os requisitos, como as atividades propostas e bom desempenho, receberão, ao final do curso, certificado de extensão universitária emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com validade em todo o território nacional”, informou em nota o Ministério da Justiça.