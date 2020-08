PF faz operação de combate à exploração sexual de crianças em Angra

Policiais federais cumpriram na manhã de hoje (26) mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Angra dos Reis, na comunidade Morro da Lagartixa, região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro.

A operação de hoje é um desdobramento da Operação Glasnost, deflagrada em 2013, em Curitiba, e teve como foco apurar o compartilhamento de material de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação, que foi previamente comunicada ao Ministério Público Federal, conforme decisão do Superior Tribunal Federal (STF) que restringiu operações policiais no estado do Rio, teve o intuito de buscar e apreender mídias, computadores e aparelhos telefônicos utilizados para o cometimento do crime.

Segundo a Polícia Federal, os materiais apreendidos (celulares, HDs e pen drives) serão objeto de análise pericial.