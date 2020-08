Virada SP terá 12 horas de programação cultural até amanhã

A Virada Paulista ou Virada SP, organizada pelo governo estadual, terá sua programação totalmente online este ano. O evento ocorre começa hoje (22) äs 16h e vai até amanhã.

Apesar do nome e modelo semelhante, a Virada SP não é a Virada Cultural. A cultural é uma promoção tradicional na capital, organizada pela prefeitura de São Paulo e que realiza 24 horas de programação cultural ininterruptas.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura já anunciou que a Virada Cultural será realizada totalmente online este ano, mas somente em setembro. Já a Virada SP é promovida pelo governo paulista e acontece em outras cidades do estado.

Nessa primeira edição online da Virada SP, a transmissão ocorrerá pela plataforma de streaming e de vídeo #CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.br), acessível nas redes sociais.

Também haverá transmissão nas redes sociais dos artistas participantes. O evento conta com a colaboração da prefeitura de Salto, mas o governo paulista informou que há a previsão de que ocorram ainda este ano 16 edições da Virada SP, em parceria com outras cidades do estado.

Entre os shows previstos estão lives (shows ao vivo pela internet) de Elza Soares, Paulo Miklos e Marina Peralta, entre outros.

Também serão apresentados vídeos especiais de artistas como Nando Reis; Ziggy, com o show Tributo a David Bowie; e Pato Fu e Giramundo, com o show Música de Brinquedo 2. Haverá também vídeos de 32 artistas da cidade de Salto, que foram selecionados por meio do concurso Quarentena Cultural.

A Virada SP Online ocorrerá também a partir do palco do Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. As lives de Ellen Oléria, Larissa Luz e Walking Lions serão transmitidas diretamente do teatro. Renato Rozendanz, artista saltense, será um dos âncoras, juntamente com Junior Del Campo.

Programação

16h Início da transmissão

16h20 Ellen Oléria

17h25 Flying Colors – Dança Vertical

17h35 Mostra Quarentena Cultural

18h Ziggy – Tributo a David Bowie

18h20 Mostra Quarentena Cultural

18h45 Música de Brinquedo 2 – Pato Fu e Giramundo

19h Quarteto de MPB Jazz do Conservatório Municipal Maestro Henrique Castellari

19h35 Amilton Godoy

19h55 Opus Pop – Zimbo Trio

20h Exaltasamba

21h10 Rastapé

21h20 Participação especial de Nando Reis

21h30 Paulo Miklos

22h30 Hammond Grooves

23h Larissa Luz

0h Elza Soares

1h Mariana Peralta

1h30 Festa Pilantrangi com DJ Rodrigo Bento

2h Walking Lions

2h30 DJ Dre Guazzelli

4h Mostra Quarentena Cultural

5h Término da programação