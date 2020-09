Capital paulista registra o dia mais quente do ano

Em pleno inverno, a capital paulista teve o seu dia mais quente do ano ​o (12). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média máxima em São Paulo no foi de 34,1 graus centígrados (ºC), superando os 33,7ºC registrados no dia 1º de janeiro. A máxima absoluta foi de 36ºC, observada em Itaquera, zona leste paulistana.

Segundo o CGE, esses valores são muito elevados para essa época do ano, quando as médias para o mês costumam ser em torno de 25,6ºC.

Além do dia mais quente, a capital teve também a tarde mais seca do ano. A média dos menores índices de umidade foi de 21,9%, inferior aos 23,4% registrado na última -feira (10). O menor percentual de ocorreu em Cidade Ademar, na zona sul paulistana, com a marca de 17,1% de umidade.

A Defesa Civil do estado de São Paulo alerta que, nesta época do ano em que o ar fica mais seco e a umidade do ar é baixa, as pessoas devem evitar fazer exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h e precisam consumir muita água. Também é importante umidificar os ambientes, usando vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água.

O dia (13) amanheceu com sol entre nuvens e expectativa de mais um dia de temperatura elevada e baixa umidade. A máxima prevista para é de 35ºC. Para amanhã (14), a máxima prevista é de 33ºC e os índices de umidade do ar seguirão baixos. Entre o fim da tarde e a noite, devem ocorrer ventos, aumentando a umidade e a nebulosidade. Há possibilidade de chuviscos.