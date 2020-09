Doria sobrevoa região com focos de incêndio na Serra da Mantiqueira

O governador de São Paulo, João Doria, sobrevoou na tarde de (10) a Serra da Mantiqueira, na região de São João da Boa Vista, onde estão ocorrendo diversos focos de incêndios ambientais. Segundo o governador, a expectativa é que, com a intensificação dos trabalhos de contenção, o incêndio seja controlado até esta sexta-feira (11).

“H , temos aqui 50 policiais militares bombeiros e, a partir de amanhã, vamos dobrar. Teremos 100 bombeiros atuando, com objetivo de cessar completamente os focos de incêndio. Também autorizei mais sete viaturas e mais um helicóptero Águia a partir de amanhã”, informou o governador.

Ele disse que sobrevoou toda a área e verificou que uma grande área foi carbonizada e que ainda há pequenos focos na região. "O objetivo é que, com esse esforço redobrado, amanhã, até o fim do dia, possamos exterminar, çá completamente e, com isso, eliminar o risco de afetar a lavoura, o meio ambiente e colocar em risco as pessoas e propriedades da região.”

O fogo começou no fim de semana e queimou áreas nos municípios de Águas do Prata, Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista. Para tentar controlar o incêndio, a Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros instalaram uma base operacional no aeroporto de São João da Boa Vista.

Segundo o governo paulista, quatro aeronaves fizeram ações de combate ao incêndio durante esta semana. Foram dois helicópteros Águia e dois aviões agrícolas disponibilizados pela iniciativa privada.

Operação Estiagem

Desde junho, o governo paulista realiza a Operação Estiagem 2020, que tem duração prevista até o dia . A operação visa combater incêndios, que são intensificados nesta época do ano pela falta de chuvas, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas.

As pessoas que observarem queimadas em sua região devem comunicar essas ocorrências pelos telefones 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil dos municípios.

Crise hídrica

Perguntado sobre a falta de chuvas no estado que, além de intensificar incêndios, poderia gerar desabastecimento, Doria descartou a possibilidade de nova crise hídrica em São Paulo neste momento.

“Não há risco de crise hídrica em São Paulo, em nenhuma região do estado", disse o governador. Doria lembrou a integração das bacias feita em meio à grave crise hídrica de 2014 e afirmou que isso ajudou a garantir um suprimento adicional de água para todo o estado. "Mas isso não nos desobriga de consumir a água com muita consciência”, ressaltou.