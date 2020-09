Marinha faz desinfecção de Porto de Itaguaí, no Rio

Uma equipe da Marinha faz hoje (16) desinfecção do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o novo coronavírus, que provoca a covid-19. O trabalho será feito por meio da aplicação de quaternário de amônio de quinta geração e foi solicitado pela Companhia das Docas do Rio de Janeiro.

O produto é, segundo a Companhia das Docas, recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como um dos principais ativos que eliminam o novo coronavírus, e não corrói superfícies metálicas.

A desinfecção vai abranger uma área de cerca de 2,2 mil metros quadrados (m²), que inclui o prédio administrativo, a entrada principal do porto, o setor de permissão e o prédio da Guarda Portuária.