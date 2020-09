Ministério da Justiça firma acordo de cooperação técnica com Colômbia

O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou nesta quarta-feira (16) um Convênio Interinstitucional de Cooperação Técnica com a Sociedad de Activos Especiales de Colombia (SAE). O acordo permitirá o compartilhamento de experiências, desde o cadastro dos bens apreendidos, até a concretização da venda dos itens confiscados do tráfico de drogas e de crimes relacionados à corrupção e à lavagem de dinheiro em ambos países.

A medida tem duração de dois anos, prorrogável pelo mesmo período. A cooperação prevê, também, a realização de cursos/seminários online para fortalecer o intercâmbio de experiências e estratégias, e disseminar o aprendizado entre os integrantes das instituições.

Gestão de ativos

De acordo com a pasta, já foram realizados 79 leilões, desde outubro do ano passado, gerando arrecadação de mais de R$102 milhões com a venda de bens associados a crimes e de moedas estrangeiras apreendidas.

Segundo o ministério, a alienação de bens confiscados de criminosos ocorria, em média, sete anos após a apreensão, afetando a arrecadação aos cofres públicos devido à deterioração dos itens ao longo do tempo. Segundo a pasta, atualmente o prazo foi reduzido para meses.