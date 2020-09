Mourão: recursos para combater queimadas estão garantidos até novembro

Como promover o desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia foram os assuntos que o vice-presidente Hamilton Mourão abordou nesta quarta-feira (2) no programa A Voz do Brasil. O vice-presidente falou ainda sobre o garimpo em terras indígenas e a garantia de recursos para a manutenção da Operação Verde Brasil 2 que combate o desmatamento ilegal na Amazônia.

Hoje mais cedo, Mourão manifestou preocupação com incêndios na Amazônia. "Diferente da queimada natural, o incêndio florestal é fogo fora de controle que, além de destruir a vegetação nativa, mata animais, causa problemas à vida das pessoas e causa problemas respiratórios e no momento que estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, pode ser agravada pela fumaça oriundas das florestas", disse Mourão.

Para alertar sobre os perigos e prejuízos das queimadas, Mourão lembrou a campanha Diga Sim à Vida e Não à Queimada.

