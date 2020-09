Polícia cumpre mandados de prisão contra suspeitos de tráfico no Rio

Policiais civis e militares fazem hoje (22) uma operação para cumprir 29 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com a venda de drogas ilícitas em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Também estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão.

A polícia descobriu um grupo de criminosos que controlava a região do Complexo do Jatobá. As drogas, vendidas nos bairros de Grama, Grotão, Jatobá, Morro da Alegria e Bela Vista, tinham etiquetas identificando o grupo criminoso.

O objetivo da ação é manter o baixo índice de letalidade no município. De acordo com a Polícia Civil, nos últimos três anos, as polícias civil e militar fizeram 45 operações integradas no município, que resultaram em 213 prisões.