Rádio MEC AM do Rio de Janeiro completa 97 anos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (7), a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 kH) completa 97 anos da sua primeira transmissão, sendo oficialmente a rádio mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta. Para celebrar o aniversário, a emissora preparou um programa especial que vai contar essa história de pioneirismo.

A edição comemorativa vai ao ar das 18h às 20h e mostrará detalhes históricos sobre a criação da rádio. O ouvinte também desfrutará de uma trilha sonora com composições de autores brasileiros que estão presentes em sua programação diária, como Villa-Lobos, Francisco Mignone e Camargo Guarnieri.

Em 7 de setembro de 1923, idealizada pelo antropólogo Edgard Roquette-Pinto, a rádio entrava no ar de maneira definitiva como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1936, passa a se chamar Rádio MEC e, desde 2007, é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Com cerca de 50 mil registros e produções, a emissora possui um patrimônio de gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira. A programação é totalmente voltada para a difusão da cultura nacional. Contempla toda a diversidade da música brasileira, de gêneros como o choro, música regional, música instrumental e de concerto. Tem ainda programas dedicados a literatura, cinema, dramaturgia e artes como um todo.