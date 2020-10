Sirius inaugura 1ª estação de pesquisa de luz síncrotron

Nesta quarta-feira (21), ocorreu a cerimônia de abertura da primeira linha de luz síncrotron no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.

Sirius, o maior laboratório de luz síncrotron brasileira, é a mais complexa infraestrutura de pesquisa já construída no país. Essa máquina funciona como um grande microscópio que – ao revelar a estrutura molecular, atômica e eletrônica dos mais diversos materiais – permite pesquisas em praticamente qualquer área do conhecimento, com potencial de resolver grandes problemas da atualidade.

Sirius é composto por um conjunto de aceleradores de elétrons, por estações experimentais, chamadas de linhas de luz, e por um prédio que abriga todo esse complexo.

O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em Campinas (SP).

