Após temperatura recorde, Rio tem previsão de vendaval e frente fria

Apesar das temperaturas terem diminuído um pouco neste sábado (3), após o recorde de 43,6° Celsius (ºC) registrado ontem (2) pelo Alerta Rio em Irajá, na zona norte, muitos cariocas aproveitaram o tempo bom para ir à praia. A orla de Copacabana estava bastante movimentada no fim da manhã de hoje e praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte no Leblon, local que não costuma ver as pipas do esporte.

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta de vendaval para o litoral do Rio de Janeiro, com previsão de ventos entre 40 quilômetros por hor (km/h) e 60 km/h desde a zero hora de hoje. Segundo o Alerta Rio, uma frente fria se aproxima da cidade, deixando o céu nublado a encoberto na tarde hoje, com previsão de chuva fraca a moderada e temperatura variando de 19ºC a 33ºC.

Amanhã (4), o céu permanece encoberto, com chuva fraca a moderada, isolada, ao longo do dia. Os ventos estarão moderados e a temperatura segue em declínio, variando de 18ºC a 27ºC. A Marinha emitiu um aviso de ressaca, com a possibilidade de ondas de até 2,5 metros de altura atingirem a orla da cidade a partir das 9h de domingo até as 21h de segunda-feira (5).

Na segunda-feira (5) há possibilidade de chuva fraca a moderada durante a noite, com ventos moderados e redução de nebulosidade. A previsão do Alerta Rio é que a temperatura volte a subir, com mínima de 18ºC e máxima de 31ºC. Na terça-feira (6), um sistema de alta pressão deixará o tempo estável no Rio de Janeiro, sem previsão de chuva e as temperaturas subindo para mínima de 20ºC e máxima de 36ºC.

O banho de mar e a prática de esportes na areia estão permitidos, de acordo com as normas de flexibilização das medidas restritivas impostas desde março por causa da pandemia de covid-19. Porém, a permanência na areia continua proibida, medida que vem sendo desrespeitada pelos banhistas. Também não estão autorizados a venda de bebidas alcoólicas, a preparação de alimentos e o aluguel de cadeiras e barracas.