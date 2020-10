Baixada Fluminense maiores taxas de letalidade por covid-19 do Rio

Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) indica que seis cidades da Baixada Fluminense estão entre as dez com as maiores taxas de letalidade da covid-19 no estado do Rio de Janeiro.

Pesquisadores da universidade produziram o Atlas da Evolução da Pandemia de covid-19 na região metropolitana e no estado do Rio com base nos dados da Secretaria estadual de Saúde. Segundo o levantamento, Nilópolis e São João de Meriti têm as maiores taxas de letalidade por covid-19 da Baixada com 13,5% e 12,8%, respectivamente, segundo os dados do último dia 13. Nilópolis teve 1.447 casos e 195 óbitos e São João de Meriti registrou 3.628 casos e 464 mortes. No estado, Rio das Flores tem o maior percentual, com 16% de letalidade.

Ainda na Baixada, Mesquita contabilizou 11,4% de letalidade por covid-19; Nova Iguaçu, 9%; Duque de Caxias,7,4%; e Seropédica, 7,3%. A capital fluminense, com 111.282 casos e 11.426 óbitos no último dia 13, registrou 10,2% de letalidade.

O professor de cartografia Gustavo Mota de Sousa, do Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada, que mapeou os dados para o Atlas, atribui esse percentual alto de letalidade com a falta de testagem em massa da população para detectar o novo coronavírus. “É muito necessário que haja testagem. A pouca testagem leva a um grande percentual de letalidade”, disse o professor da UFRRJ.