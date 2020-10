Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A Defesa Civil colocou todas as regiões do município de São Paulo em estado de atenção para alagamentos em razão da forte chuva que atinge a cidade desde o final da manhã de hoje (25).

Segundo o centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura da capital paulista, ocorrem precipitações de até forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos. No decorrer da tarde o tempo deverá continuar instável, com condições para formação de novas áreas de chuva na cidade.

O CGE recomenda que, em caso de alagamento, as pessoas evitem transitar em ruas com água acumulada, jamais tentem enfrentar correntezas, e permaneçam em local seguro, como casas e prédio, longe da rede elétrica. Árvores não devem ser usadas como abrigo.