Com covid-19, ministro da Saúde segue internado em Brasília

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado pelo menos até amanhã (1º) no hospital DF Star, em Brasília, onde se submeteu a uma avaliação clínica. Ele apresentou um quadro de desidratação.

“Não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio. Informamos, ainda, que o ministro encontra-se bem, estável, internado em apartamento e permanecerá no hospital até amanhã, para nova avaliação”, diz a nota assinada pelos médicos Ludhmila Hajar e Pedro Loretti.

No dia 21 de outubro o ministro da Saúde foi diagnosticado com covid-19 e recebeu, no dia seguinte, a visita do presidente Jair Bolsonaro. Desde que testou positivo para o novo coronavírus, o ministro da Saúde permaneceu no hotel que mora em Brasília, sem compromissos oficiais.

Além de Pazuello, foram infectados os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Fabio Faria (Comunicações). O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram a doença. Todos se recuperaram bem.