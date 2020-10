DF registra 37,3º C e bate recorde de temperatura

O Distrito Federal atingiu nesta quinta-feira (8) um novo recorde de alta temperatura. Segundo as medições do Instituto de Meteorologia (Inmet), a região registrou 37,3º Celsius, e 12% de umidade relativa do ar, por volta das 15h. O pico foi observado na cidade do Gama. Em 2017, o DF marcou essa mesma temperatura, registrada, na época, na cidade de Planaltina.

Na região central da capital, o Plano Piloto, a temperatura foi a maior já registrada em 60 anos: 36,5º C, quebrando um recorde anterior, de 2015, quando a temperatura medida foi de 36,4º C.

O meteorologista Francisco de Assis explicou à Agência Brasil que a onda de calor verificada no DF ao longo dos últimos dias é causada por ventos na alta atmosfera, que impedem a passagem de uma frente fria, oriunda da Argentina e Uruguai, para as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os efeitos desse fenômeno têm sido sentidos em outros estados. Em Cuiabá, por exemplo, os termômetros do Inmet marcaram 43,2º C nesta quinta-feira, valor um pouco menor do que os 44º C da semana passada. O recorde na região foi marcado em Nova Maringá (MT), onde os termômetros atingiram incríveis 44,5º C.

O clima quente só deve arrefecer no Centro-Oeste a partir de sábado (10), segundo o Inmet. Há uma tendência de formação de nuvens de chuva e a temperatura já começou a cair em partes dos estados do Paraná e São Paulo.