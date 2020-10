Esculturas gigantes, cinema palito e teatro comemoram mês das crianças

Para os amantes do mar, o AquaRio terá uma programação especial para o Dia das Crianças, com destaque para a exposição de esculturas gigantes feitas com resíduos recolhidos nas praias do Rio de Janeiro. Um polvo, uma baleia e um cavalo-marinho, medindo entre dois e quatro metros de altura, fazem parte da exposição, realizada em parceria com o Projeto Rio ao Mar, da ID Cultural. As esculturas foram confeccionadas pelo artista plástico e cenógrafo Clécio Régis e produzidas com resíduos coletados em mutirões de limpeza que aconteceram nas praias cariocas entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Durante a ação, os voluntários recolheram cerca de meia tonelada de lixo que virou arte.

Amanhã (9), o canal do You tube do AquaRio terá edição especial do quadro Em Casa com o AquaRio. Na ocasião, uma sereia vai conversar com as crianças sobre os impactos que o oceano está sofrendo por conta das ações humanas irresponsáveis e como elas podem ajudar a salvar não só os animais marinhos, mas os oceanos do lixo jogado nas águas. A live (transmissão ao vivo pela internet) está programada para as 17h.

Mar de Lixo

O público poderá apreciar também no AquaRio a mostra fotográfica Mar de Lixo, realizada em parceria com a organização não governamental (ONG) Instituto Mar Urbano. Ali, as imagens do fotógrafo Ricardo Gomes retratam como o lixo jogado nos mares prejudica a biodiversidade marinha. O Museu do Surf será outra ala do AquaRio que abrigará a exposição.

O biólogo marinho Paulo Salomão, responsável pelo setor de educação do AquaRio, disse que o objetivo da programação é ”sensibilizar os pequenos visitantes e suas famílias. O que fazemos hoje impacta diretamente o futuro das novas gerações”, disse.

O AquaRio está situado na Praça Muhammad Ali, bairro da Gamboa, zona portuária do Rio, em frente aos Armazéns 7 e 8 do porto. Maiores informações podem ser obtidas no site.

O equipamento funciona das 10h às 17h, durante toda a semana. Nos fins de semana e feriados, abre das 9h às 18h. Entrada franca para crianças menores de três anos de idade.

Brincadeiras

​Com a proposta Uni-duni-tê: outubro brincante, produzida pelas educadoras do Centro Cultural Light, o espaço comemora o mês de outubro, dedicado às crianças. A programação pode ser vista nas redes sociais do espaço: Instagram, Facebook e Youtube.

O Centro Cultural Light oferece atividades práticas e brincadeiras dirigidas não só às crianças e suas famílias, mas também aos educadores, provocando a imaginação e a criatividade de todos.

Na oficina Construção de Brincadeira, por exemplo, a proposta é utilizar materiais que estão disponíveis dentro de casa para criar, a partir das diversas formas, tamanhos e cores encontrados, objetos que podem ser transformados em brinquedos.

Em comemoração ao Dia dos Professores (15), o Centro Cultural propõe ainda uma conversa com esses educadores. O objetivo é mostrar que eles também fazem parte da brincadeira e que é possível usar a imaginação para aprender, de maneira simples e descomplicada, sobre assuntos variados e transmiti-los depois, de forma lúdica, às crianças.

Cinema Palito

Fechando a programação online, o espaço introduz a tecnologia em suas atividades, com a oficina de Cinema Palito, que já esteve presente nas atividades de 2019 e está de volta agora, virtualmente.

A atividade foi planejada para que o público possa conhecer um tipo de ilusão de ótica, que, inclusive,deu início à criação do cinema. Segundo informou a assessoria de imprensa da Light, o efeito é produzido utilizando duas imagens que inicialmente estão separadas mas que, quando movimentadas de maneira apropriada, são visualizadas juntas.

A especialista de Marketing da Light, Estela Alves, disse que é “muito gratificante levar para as redes sociais uma extensão do trabalho educativo que é realizado pela Light e perceber o quanto a equipe está feliz em criar conteúdos relevantes e úteis para a educação e o entretenimento do nosso público”.

O Programa Educativo Cultural Light conta com recursos do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Teatro

Até o próximo dia 26, para ajudar crianças e pais durante o isolamento social, o Oi Futuro estará exibindo online seis espetáculos teatrais, sendo quatro para o público infantil e dois para o adulto. Lili, uma história de Circo, O mundo encantado Buarque de Holanda, Nós de Borboletas e Pedro Malazarte e a Arara Gigante são dirigidos para o público infantil, enquanto "Isso vai funcionar de alguma forma" e O Homem Elefante são espetáculos para adultos. As seis peças estiveram em cartaz no Centro Cultural Oi Futuro, com sucesso de público. O conteúdo digital pode ser acessado gratuitamente pelo site do Oi Futuro.

O Oi Futuro lançou também pela internet o passeio imersivo do Museu das Comunicações e Humanidades, com tecnologia de fotografia 360º. Por meio da nova ferramenta, o público do Brasil e também do exterior pode ter a experiência de visitação virtual ao museu, circular pelo espaço e explorar as atrações e o seu acervo com mais de 3.800 itens inéditos. Fotografias históricas, objetos e documentos, organizados em trilhas digitais temáticas, integram o acervo do museu. Para visitar, basta acessar https://oifuturo.org.br/espacos/musehum/.