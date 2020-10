Fábio Faria destaca sucesso de transmissão de jogo pela TV Brasil

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, parabenizou a TV Brasil pela transmissão da partida entre a seleção brasileira e o Peru, realizada no estádio Nacional (Lima) na noite dessa terça-feira (13). O jogo faz parte da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 (Catar). A vitória ficou com o Brasil por 4 a 2.

“Gostaria de parabenizar a Secom [Secretaria de Comunicação] e a TV Brasil por dar oportunidade para que os brasileiros pudessem assistir ao jogo da seleção que foi muito importante para o país porque são eliminatórias e todos estavam interessados e queriam assistir na TV aberta. A TV Brasil deu solução, fazendo com que isso se tornasse realidade. Então quero parabenizar a todos os envolvidos nesse processo”, disse Fábio Faria, hoje (14).

O interesse dos brasileiros pela transmissão em TV aberta pode ser notado pelo número expressivo de leitores no site da Agência Brasil. A matéria com o anúncio da transmissão teve mais de 400 mil visualizações de página em menos de 24 horas.

O jogo teve audiência média de 2,73% nas três praças da TV Brasil (RJ, SP e DF), alcançando um total de 994.306 domicílios e 1.336.439 pessoas.

Em Brasília, o jogo conquistou a maior audiência da história da emissora, com 6,59 de audiência média e pico de 10,71 (maior da série histórica), alcançando 123.170 domicílios e 158.943 indivíduos. Na média de audiência, a partida ficou em 2º lugar.

Em São Paulo, o jogo também conquistou a maior audiência da história da TV Brasil local, com 2,42% de audiência média e pico de 3,69%, alcançando 561.325 domicílios e 752.390 pessoas. No Rio de Janeiro, o jogo teve 2,45% de audiência média e pico de 3,35%. O alcance foi de mais de 300 mil domicílios e 425 mil pessoas. Nas duas praças, a emissora ficou em quarto lugar em audiência.

Repercussão

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também parabenizou a TV Brasil pela transmissão e “ótima audiência” do jogo Brasil x Peru. “Um marco em busca do fim do monopólio que durante anos ocorreu no Brasil! Novos tempos!”, escreveu o ministro do Turismo em publicação nas redes sociais.

Parabéns para a @tvbrasilgov pela transmissão e a ótima audiência. Um marco em busca do fim do monopólio que durante anos ocorreu no #Brasil! Novos tempos! @fabiofaria5555 @govbr @jairbolsonaro 🇧🇷 https://t.co/wMfpE5NklA — Marcelo Álvaro Antônio (@Marceloalvaroan) October 14, 2020

A emissora fechou acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para veicular a partida. “Golaço da TV Brasil”, também escreveu nas redes sociais o secretário Especial de Cultura, Mario Frias.