Polícia do Rio cumpre mandados contra suspeitos de integrar milícias

Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpre hoje (8) 25 mandados de prisão contra acusados de integrar milícias que atuam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão.

São três grupos criminosos que seriam responsáveis por extorsões, homicídios, roubos, furtos e outros crimes em Saracuruna, Jardim Primavera e Vila Urussaí.

De acordo com o MPRJ, os três grupos disputam os territórios, de forma sangrenta. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

Tráfico

Em outra operação, a Polícia Civil cumpre hoje nove mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo atuaria tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais.

Até as 8h de hoje, duas pessoas tinham sido presas, o suspeito de ser o subchefe do grupo e a mulher do homem apontado como chefe da quadrilha. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Rio das Flores, no Rio.