Quatro homens morrem e um fica ferido em confronto com a PM no Rio

Quatro homens morreram e um ficou ferido em uma operação da Polícia Militar (PM) nas comunidades de Senador Camará, Vila Aliança, do Rebu e do Sapo, em Bangu, todas na zona oeste da cidade. A ação é realizada desde as primeiras horas da manhã e tem por objetivo a remoção de barricadas colocadas nas ruas de acesso às comunidades para impedir a entrada dos carros da polícia.

Em nota, a PM informou que, durante operação de varredura na região de Senador Camará, homens armados fizeram disparos contra os policiais e, em confronto, cinco deles acabaram feridos. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde quatro acabaram morrendo e o quinto está internado em estado grave. Entre os mortos, estão Felipe Neves da Costa Oliveira, de 29 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas nas comunidades do Sossego e Morrinho, em Senador Camará, e um adolescente de 16 anos.

Foram apreendidos com os homens que entraram em confronto com os militares quatro fuzis, uma pistola e carregadores. O armamento foi apreendido. Na ação, houve ainda detenção de mais duas pessoas e apreensão de mais um fuzil, cerca de 30 quilos de maconha e 18 motocicletas roubadas e usadas pelo tráfico de drogas da comunidade.

As equipes do Batalhão da Polícia Militar de Bangu fizeram ainda a retirada barricadas e mais toneladas de materiais, usados para impedir a passagem dos veículos.

Buscas

A ação tem ainda a finalidade de localizar os envolvidos na morte do sargento PM, Cirio Damasceno Santos, de 51 anos, (12) na Avenida Brasil, durante uma perseguição a carros de criminosos. Foram feitos disparos contra o carro da polícia, o sargento foi atingido na cabeça e a viatura capotou.

Os criminosos fugiram para a comunidade do Muquiço, onde o Jeep Renegade que usavam foi localizado pela polícia. Nessa ação, dois homens foram presos, entre eles, um adolescente, de 14 anos de idade. De acordo com a PM, os criminosos teriam saído de comunidade de Senador Camará.

O corpo do sargento Cirio Damasceno será enterrado nesta tarde no Cemitério Jardim da Saudade, no Mausoléu da corporação.

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia (21) 2253-1177 oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à prisão dos suspeitos do crime.