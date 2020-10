Rio tem dia quente, mas frente fria chega nesta quarta-feira

Depois de um dia de sol forte e praias lotadas, o tempo na cidade do Rio começa a mudar a partir desta -feira (7). As condições do tempo nesta ça-feira (6) foram influenciadas pela aproximação de uma frente fria vinda do oceano.

O dia começou com predomínio de céu claro, passando a parcialmente nublado no período da tarde. Os ventos estiveram moderados, com ocasionais rajadas de intensidade forte, e as temperaturas apresentaram elevação em relação às do dia anterior. A máxima foi de 36,9°C, registrada às 12h45 na Estação São Cristóvão, e a mínima, de 20,8°C, às 0h15, na Estação Alto da Boa Vista.

A sensação térmica chegou a 44,6ºC às 12h45, na estação do bairro de Irajá, na zona norte da cidade.

à tarde, houve rajadas de vento forte em vários pontos da cidade. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no Forte de Copacabana, foram registradas, entre as 14 e as 15h, rajadas de vento forte, atingindo 64,4 quilômetros por hora (km/h).

De acordo com a previsão do tempo do Sistema Alerta para as próximas horas no Rio, o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada em áreas isoladas durante a noite. A temperatura permanecerá estável, com vento moderado na direção sudoeste. A mínima deve ficar em torno de 20ºC e a máxima ´pode chegar a 32ºC.