Leilão de concessão da iluminação pública em Belém tem deságio de 65%

O consórcio Luz de Belém II venceu, hoje (6), o leilão de concessão dos serviços de iluminação pública de Belém (PA). Segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, o consórcio ofereceu um deságio de 65,51% em relação aos valores base do contrato. Participaram do leilão, oito concorrentes.

A concessão prevê a manutenção de 90 mil pontos de iluminação pública, com a modernização do sistema e instalação de lâmpadas de Led. O valor base estimado do contrato era de R$ 458,5 milhões, a partir de uma remuneração máxima mensal para a concessionária de cerca de R$ 3,3 milhões. A concessão tem validade de 13 anos, período em que devem ser investidos R$ 161 milhões em melhorias do sistema.

Sapucaia do Sul

Também foram leiloados os serviços de iluminação pública em Sapucaia do Sul (RS). De acordo com a Secretaria do PPI, o consórcio Ilumina Sapucaia venceu a concorrência oferecendo um deságio de 51,07%. O valor inicial estimado para o contrato era de R$ 62,5 milhões, calculados a partir das remunerações máximas que poderiam ser pagas à concessionária.

A concessão também tem validade de 13 anos e prevê a manutenção e modernização de 13 mil pontos de iluminação pública, com lâmpadas de Led e outras tecnologias que reduzam o consumo e aumentem a eficiência do sistema.