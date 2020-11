Polícia Federal apura crimes de contrabando em Roraima

A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação Ilusion, com o objetivo de desarticular mais uma associação criminosa que estaria envolvida em crimes de contrabando e descaminho em Roraima.

Na ação , policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão na capital Boa Vista, expedidos pela 1ª Vara Federal de Roraima. Segundo as investigações, por meio de lojas virtuais, localizadas em Roraima, associações criminosas comercializam produtos proibidos ou em desacordo com a regulamentação legal ou que entraram ilegalmente no Brasil, fraudando o pagamento de impostos.

Nesta etapa, são alvos das buscas um casal e um irmão do marido, que seriam proprietários de uma empresa de comércio que atuaria na prática dos crimes. A esposa viajaria várias vezes ao ano para os Estados Unidos para adquirir os itens que seriam vendidos no Brasil.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de contrabando, descaminho e associação criminosa, cujas penas podem chegar a 12 anos de reclusão e multa.

Aqueles que adquirem produtos que sabem ser de origem criminosa ou mesmo com indícios de serem (tais como desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece o produto) podem responder pelo crime de receptação.