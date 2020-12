Governo do Rio de Janeiro lança plano para enfrentar chuvas de verão

O estado do Rio de Janeiro tem a partir de hoje (15) um Plano de Contingência para as Chuvas de Verão 2020/2021. O documento, com protocolos para ação integrada de diversas secretarias para responder a emergências causadas por chuvas intensas, foi lançado pelo governador em exercício Cláudio Castro.

Segundo Castro, após assumir o cargo, com o afastamento do governador Wilson Witzel, decidiu formar um grupo de trabalho com a intenção de propor ações para minimizar os efeitos das chuvas para a população. “Não temos controle sobre a quantidade de chuva que cairá, mas sabemos que no Rio de Janeiro há questões perenes, e uma delas é a chuva. Não tenho dúvida de que o estado está avançando na parte de planejamento, organização e logística”, disse Castro.

O plano, com vigência prevista de 12 meses, foi formulado em uma articulação com os 92 municípios do estado com base em extensa análise de cenários de risco, no monitoramento constante de dados meteorológicos, hidrológicos e geológicos e na gestão inteligente de recursos.

O secretário de estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro, disse que além de orientar o que deve ser feito, o Plano de Contingência determina a quem cabe cada estágio de emergência para resolver a situação e voltar ao estágio de normalidade, com menos impactos possíveis. De acordo com o secretário, as ações preveem a reativação de sirenes em locais de risco iminente.

“É parte fundamental da estratégia da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ), para o período de chuvas, que também inclui o desenvolvimento de mapas que mostram os locais mais suscetíveis a ocorrências de movimentação de massas; a reativação de sirenes em localidades com risco iminente; a capacitação de agentes; e a criação de cadernos para orientar as prefeituras, por exemplo”, disse.

Riscos

As áreas com maior probabilidade de deslizamentos no Rio de Janeiro foram mapeadas pela Defesa Civil com base em diversos dados dos últimos 20 anos. O estudo permite identificar possíveis ameaças e cenários críticos para cada mês do ano, conforme a sazonalidade, para embasar as decisões técnicas. Com o trabalho é possível também fazer uma estimativa da população atingida por esse tipo de evento em cada época do ano. Isso vai favorecer a gestão de desastres e as ações de prevenção.

Municípios

A Defesa Civil vai oferecer um modelo básico de Plano de Contingência para as prefeituras. Com isso, pretende tornar mais eficientes as respostas dos municípios às emergências. Cada município poderá informar as peculiaridades da sua localidade, para facilitar a condução das crises.

A Sedec-RJ também disponibilizará Cadernos de Recomendações para os gestores públicos municipais. Neles haverá sugestões de políticas públicas, ações e boas práticas para uma administração voltada para a redução de riscos de desastres. Na visão da Sedec, esse material vai auxiliar, principalmente, os recém-eleitos, sobre a utilização de estratégias de gestão desenvolvidas pela Defesa Civil para garantir mais resiliência para evitar situações críticas.

Hotsite

O governo fluminense criou um hotsite para facilitar a comunicação com a população e estimular a atuação articulada com os municípios. O canal, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), detalha ações planejadas na área de Defesa Civil, disponibiliza informações meteorológicas atualizadas, alerta para possíveis ameaças de deslizamentos, inundações, alagamentos e enxurradas, indica áreas suscetíveis e informa os contatos de emergência. Também no site é possível ter orientações importantes sobre como evitar situações de risco e o que fazer em cada tipo de emergência.

Avisos

A população do Rio de Janeiro tem também à sua disposição uma série de serviços, que foram ampliados para o enfrentamento de desastres, como os alertas da Defesa Civil Estadual enviados por SMS, WhatsApp e Telegram. O cadastramento é gratuito. Para receber avisos por WhatsApp precisa apenas enviar mensagem para (21) 98596-9152 e seguir as instruções. No Telegram, a adesão é feita por meio de um link de monitoramento; e por SMS, enviando o número do CEP para 40199.

Rede Salvar

O Plano de Contingência para as chuvas de Verão 2020/2021 tem ainda um programa de voluntariado, o Rede Salvar, cujo foco é a Defesa Civil, com participação de mais de 20 instituições e cerca de 3 mil pessoas aptas para atuar em casos de emergência. Para se cadastrar como voluntária a pessoa deve preencher o formulário de adesão ao serviço no site Rede Salvar.

Simulado

O governador em exercício Cláudio Castro participou de um simulado realizado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ), que capacitou agentes para uma resposta eficaz, como uma situação hipotética de chuva intensa com consequentes deslizamentos e inundações. O objetivo era testar todo o processo de resposta. Foram reproduzidos o monitoramento das condições meteorológicas, com a evolução dos estágios operacionais e seus agravamentos; o envio de alertas para a população e os municípios; a mobilização das agências estaduais, das redes de voluntários e o apoio às prefeituras. Além disso, foram estabelecidos dois gabinetes de crise. Um tático operacional, no Centro Estadual de Administração de Desastres (Cestad), e outro de gestão política e estratégica, no Palácio Guanabara.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, para respeitar as recomendações de prevenção à covid-19, o exercício foi realizado prioritariamente na modalidade de simulado de mesa e avaliou protocolos internos, o fluxo e o alcance das informações e a articulação entre os órgãos do Estado e os municípios. “É uma etapa importante para alinhar e ajustar procedimentos e aprimorar os resultados” destacou o coronel.