Município paulista cria central de combate à enchentes

A prefeitura de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, criou, nesta quarta-feira (30) a Central Estratégica de Combate às Enchentes para atender à população. A central foi instalada na Escola Municipal Elza Marreiro Medina, que está localizada no bairro Jardim dos Moraes, a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade.

O município também reforçou o atendimento em dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras), o da unidade Colégio, no Jardim do Colégio, e o Vazame, no Jardim Vazame. O serviço funcionará de 9h às 17h, hoje.

Na terça-feira (29), cinco pessoas morreram em um desabamento ocorrido na cidade.

A Agência Brasil tentou contato com a Defesa Civil de São Paulo, com a prefeitura de Embu das Artes e o Corpo de Bombeiros local, mas ainda não obteve retorno.