PF investiga desvios de verba em obras no interior do Paraná

A investigação de desvios de recursos públicos da União em obras da Prefeitura de Pinhalão, no Paraná, é o objetivo da Operação Café Expresso da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (3). No período de 2010 a 2015 foram analisados seis projetos de obras no município, nos quais foram aplicados R$ 13 milhões de verba federal. A suspeita é que entre R$ 3 e R$ 4 milhões tenham sido desviados.

Na ação de hoje cerca de 75 policiais federais cumprem 27 mandados judiciais: quatro de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Pinhalão, Joaquim Távora, Pinhais, Tomazina e Umuarama no Paraná, Garça em São Paulo e Varginha em Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba (PR). Os agentes buscam colher mais evidências dos crimes de fraudes à licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a PF, o nome Café Expresso é uma alusão à principal atividade econômica da região em que se situa a cidade onde ocorreram os crimes investigados.