Brasileiro deve passar Natal debaixo de chuva

O brasileiro deve passar o Natal deste ano debaixo de chuva, informa boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Inmet, deve chover muito em grande parte do país até a próxima segunda-feira (28).

No Sudeste, a chuva deve chegar com mais intensidade no sul de Minas Gerais, na região norte de São Paulo e no centro-oeste de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Na Região Centro-Oeste, os acumulados de chuva devem se concentrar no centro-norte de Goiás, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

No Norte do país, o estado do Amazonas deve ser o mais afetado pelas chuvas. Os estados do Sul devem ter chuvas menos intensas.

Para o Nordeste, o alerta é de baixa umidade no sertões do Ceará, da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

No decorrer desta semana, as temperaturas médias devem ficar entre 24º e 38º em todo o país.

Ano-novo

A previsão também será de chuva na maior parte do país entre os dias 29 de dezembro e 6 de janeiro de 2021.

Segundo o Inmet, as regiões Sudeste e Centro-Oeste serão as mais afetadas. As chuvas devem ocorrer principalmente no centro-sul de Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Também deve chover neste período em toda a Região Centro-Oeste.

Na Região Sul, os maiores volumes de chuva estão previstos para os estados do Paraná e de Santa Catarina.