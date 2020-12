Quatro pessoas morrem em queda de avião no Paraná

Um avião de pequeno porte caiu hoje (28) em uma área rural entre as cidades de Roncador e Mato Rico, no Paraná. Quatro pessoas de uma mesma família (pai, mãe e duas filhas) morreram com a queda do avião. O avião era pilotado pelo pai, o empresário Valdecy Cruzeiro.

Segundo informações locais, o avião vinha da cidade de Goioerê, distante cerca de 158 km de Mato Rico, mas o destino não é conhecido. O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã de hoje.

O avião monomotor, um Cessna, foi fabricado em 1974 e adquirido por Valdecy Cruzeiro em setembro deste ano. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, estava em situação normal de aeronavegabilidade.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

A PM do Paraná disse que há muita dificuldade para obter informações sobre o acidente porque foi em uma área rural, onde quase não há sinal de celular.

* Matéria atualizada às 16h30 para acréscimo de informação.