Rodovias paulistas apresentam tráfego normal nesta quarta-feira

As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes apresentam fluxo normal de veículos na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo complexo viário, as pistas em todos os sentidos estão desimpedidas. As condições meteorológicas e de visibilidade são avaliadas como boas.

Com cerca de 56 quilômetros de extensão, a Rodovia Anchieta liga a capital paulista à Baixada Santista conta com boas condições de tráfego. Quem utiliza a Rodovia Imigrantes, fazendo o trajeto de São Paulo a Praia Grande, no litoral sul, também transita sem problemas.

Motorista que estejam trafegando pela Rodovia Anhanguera, administrada pela CCR AutoBan e que liga a capital a municípios como Campinas e Ribeirão Preto, também circulam com tranquilidade. O mesmo se aplica à Rodovia Bandeirantes, que vai de São Paulo ao município de Cordeirópolis, interior do estado.