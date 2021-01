Ministério prorroga emprego de pilotos da Força Nacional na Paraíba

O Ministério da Justiça e Segurança Pública voltou a prorrogar a autorização para o emprego de pilotos de aeronaves da Força Nacional de Segurança Pública na Paraíba. De acordo com o texto da Portaria nº 32, publicada no Diário Oficial da União de hoje (11), os profissionais da tropa federativa permanecerão no estado por mais 180 dias até 8 de julho.

Esta é a quinta vez que o governo estende o prazo de permanência dos profissionais na Paraíba desde outubro de 2019, quando o ministério autorizou o envio dos pilotos para prestar “apoio técnico operacional em aviação policial” às forças de segurança estaduais. Inicialmente, os agentes ficariam na Paraíba por 90 dias.

Compete aos órgãos estaduais de segurança pública oferecer a infraestrutura e o apoio logístico necessários à operação realizada em conjunto com o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Paraíba, visando a capacitação profissional.

O número de pilotos empregados foi definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.