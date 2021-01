Policiais poderão fazer curso de psicologia de emergência e desastres

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está oferecendo o curso Psicologia das emergências e desastres, com o objetivo de preparar psicologicamente os profissionais de segurança pública para atuarem em situações de emergências e desastres, tanto no apoio às vítimas quanto a seus familiares, bem como para que esses profissionais aprendam a suportar os desafios e o estresse da atividade.

Segundo a pasta, o curso surgiu a partir de um aumento significativo de profissionais de segurança pública que precisaram se afastar de suas atividades laborais devido a problemas relacionados ao adoecimento mental.

O conteúdo tem carga horária de 24 horas/aula pela metodologia de Ensino a Distância (EaD). Serão quatro módulos que vão abordar as fases de um desastre, os transtornos mentais associados a esses eventos, o emprego do método de triagem Start (Simple triage and rapid treatment, em inglês) em emergências com múltiplas vítimas, além da utilização de meios e suportes que auxiliem as vítimas física e psicologicamente.

Os interessados em participar da capacitação devem, de acordo com informações repassadas pelo ministério, se cadastrar na plataforma Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) para, em seguida, acessar a Rede EaD-Segen e realizar a inscrição. Para quem já é cadastrado no sistema, basta entrar no portal com login e senha. As inscrições estão abertas e o curso ficará disponível na plataforma durante todo o ano.