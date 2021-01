Prefeitura do Rio emitirá boletos pela internet para IPTU parcelado

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje (6) que não vai mais enviar mensalmente os carnês de pagamento parcelado do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Neste ano, o município enviará pelos Correios apenas uma guia com dois códigos, referentes ao pagamento da cota única e à primeira parcela do pagamento parcelado, ambos com vencimento em 5 de fevereiro.

Os contribuintes que optarem por pagar o valor parcelado precisarão acessar o portal carioca.rio para emitir as guias de pagamento das outras parcelas, que terão vencimento entre março e novembro.

A opção da prefeitura pela emissão digital visa reduzir os custos com a impressão e o envio dos carnês para 1,6 milhão de pessoas. A administração municipal também argumenta que o novo modelo torna o IPTU "mais digital " e "desburocratiza" o acesso aos meios de pagamento.

Quem optar pelo pagamento da cota única tem desconto de 7% no valor do imposto e já pode emitir a guia para o pagamento.

Já os contribuintes que preferirem os pagamentos parcelados devem quitar as próximas mensalidades nos dias 5 de março, 8 de abril, 7 de maio, 8 de junho, 7 de julho, 6 de agosto, 8 de setembro, 7 de outubro e 8 de novembro.