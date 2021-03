Fábio Faria fala sobre implementação do 5G no Brasil

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou hoje (17) sobre a implementação da internet 5G e sobre as mudanças que a nova geração de transmissão de dados trará para o Brasil. O ministro, que foi o entrevistado do programa A Voz do Brasil, também discutiu a interiorização da comunicação para povos isolados e falou sobre o projeto de lei que viabiliza a desestatização dos Correios, entregue ao Congresso Nacional no final de fevereiro.

