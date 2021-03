Governo federal entrega mais de mil moradias em Nova Iguaçu

O governo federal entregou hoje (19) 1.180 moradias para famílias de baixa renda em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No total, cerca de 4,7 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega parcial do empreendimento Parque Laranjeiras, que ainda conta com outras 820 unidades que estão sendo finalizadas. No total, o governo investiu cerca de R$ 192 milhões na construção do condomínio.

O residencial Parque Laranjeiras tem apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio já conta com redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, pavimentação e urbanização.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da entrega das moradias. “Temos feito todo o esforço possível para não paralisarmos as obras, principalmente as que dizem respeito à habitação, ao saneamento básico, porque isso significa também saúde. Quando se tem um ambiente mais adequado para sobreviver, certamente isso reverte numa maior imunidade das pessoas, numa menor pressão sobre o sistema de saúde”, disse.

Segundo Marinho, no ano passado, o governo retomou a construção de 40 mil unidades habitacionais. Este ano, a construção de mais de 60 mil unidades será retomada, de acordo com o ministro.

“Nós não podemos parar o país, mas, ao mesmo tempo, temos que preservar a vida das pessoas. Quando a gente fala em não parar o país, imaginem se nós tivéssemos que aguardar o final de um lockdown (bloqueio) para entregar a casa dessas pessoas. Elas precisam dos serviços, precisam ter seu lar, ter a condição de buscar sua sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter os cuidados para não haver contaminação [pelo novo coronavírus]”, disse Marinho.