DF receberá doação de alimentos em pontos de vacinação

Os pontos de vacinação no Distrito Federal começaram a servir também como locais de recebimento de doações de alimentos. No total, serão 50 pontos em diferentes regiões do Distrito Federal, sendo 15 no sistema drive thru.

A fome e a dificuldade de acesso à comida cresceram durante a pandemia. De acordo com levantamento da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), mais da metade (55,2%) dos entrevistados manifestaram algum tipo de insegurança alimentar e 9% passavam fome, o equivalente a quase 20 milhões de pessoas.

As doações recebidas serão reunidas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Os dois órgãos ficarão encarregados também da distribuição.

A iniciativa faz parte de um movimento iniciado na capital chamado “Solidariedade Salva”. Além de postos de vacinação, os supermercados também estão recebendo doações de alimentos que serão repassadas a famílias em situação de vulnerabilidade.