Feira online apresenta produtos de artesãos paulistanos

Sem a possibilidade da realizar feiras presenciais, um dos setores mais atingidos pela pandemia de covid-19 foi o artesanato. Para ajudar esses empreendedores e também os consumidores ansiosos em adquirir produtos únicos e diferenciados, ocorre, neste sábado (24), a primeira feira online Mãos e Mentes Paulistanas. A partir das 16h, os interessados em conferir o evento, podem acessar a página da Agência São Paulo de Desenvolvimento no Facebok.

Os 15 artesãos que vão expor seus produtos foram sorteados pela Prefeitura de São Paulo. Cada um dos selecionados terá cinco minutos para apresentar e vender seus produtos em uma live, que ficará gravada na página do Facebook. Entre os artigos estão bolsas e utilitários femininos, luminárias sustentáveis e peças feitas com metais e pedras preciosas.

A ação é feita em parceria com o Teia On-line e com a Rede Asta. O programa tem mais de 1,4 mil artesãos habilitados, que podem participar de ações e eventos online promovidos pela Prefeitura de São Paulo. Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais da capital.

A Prefeitura informa que disponibiliza canais de atendimento para auxiliar os artesãos com formalização, abertura de empresa, emissão de documentos, além oferecer linhas de crédito em parceria com o Banco do Povo, do governo do estado. O contato pode ser feito pelos telefones (11) 4210-2668, (11) 99708-5130 e (11) 99449-1311 ou por e-mail: atendimento@adesampa.com.br.