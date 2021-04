Rio flexibiliza restrições para atividades individuais e coletivas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, liberou hoje (14) a prática de atividades individuais e coletivas em praças, parques, praias e ruas do município, bem como nos espaços abertos de uso comum em áreas particulares, mesmo quando orientadas por profissionais de educação física “desde que não gerem aglomerações e atenda às medidas de proteção à vida”. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira

O banho de sol na areia das praias continua proibido. Já os clubes sociais e esportivos vão poder funcionar das 6h às 21h. Antes, a medida valia a partir das 11h. As demais medidas restritivas de abertura para o comércio, serviço e indústrias não sofreram alterações.

O decreto alterou o decreto de 1° de abril, que dispunha sobre as medidas emergenciais restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia da covid-19.

Flexibilização

Na sexta-feira (9), a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu flexibilizar as medidas restritivas em vigor desde o dia 26 de março. A regra vale até a próxima terça-feira (19). Está autorizado o funcionamento presencial de bares e restaurantes, até as 21h. Os ambulantes estão proibidos de trabalhar nas areias e está proibido estacionar na orla.

