Ao vivo: programa vai levar TV digital a todos os lares brasileiros

Na Semana das Comunicações, foi lançado o Programa Digitaliza Brasil. Com ele, o sinal da TV digital deve chegar a todas as cidades do país até 2023. O novo programa prevê a distribuição de kits de TV digital para famílias inscritas em programas sociais do governo. Para falar sobre esse assunto o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão concede entrevista para o programa A Voz do Brasil.

